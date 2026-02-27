Moody’s conferma il rating "Aa3" per Meta: performance solide contro i rischi legali

Meta Platforms

(Teleborsa) -ha confermato oggi il rating emittente a lungo termineper, mantenendo un outlook stabile. La decisione riflette la robustadel colosso tech, l'esecuzione strategica e una liquidità sostanziale che mitiga i rischi legati all'elevata spesa in conto capitale.Il rating si basa sulla posizione di leadership di Meta nella, sostenuta da una base utenti globale di circaogni giorno attraverso l'ecosistema di Facebook, WhatsApp e Instagram. Nonostante una base digià imponente di circa, Moody’s prevede per Meta una crescita del fatturato superiore al 20% nel 2026 e al 18% nel 2027, una velocità doppia rispetto all'intero mercato dell'advertising digitale.Sul, l'agenzia stima una generazione di free cash flow limitata o nulla per i prossimi due anni, a causa di investimenti che dovrebbero attestarsi intorno al 50% dei ricavi annui. Tuttavia, Meta vanta una posizione di cassa e titoli negoziabili superiore a 81 miliardi di dollari e un rapporto debito/EBITDA inferiore a 1x, fattori che garantiscono un'elevata flessibilità finanziaria.Non mancano però le incertezze. Il giudizio di Moody’s incorpora i rilevanti: sebbene Meta abbia ottenuto una sentenza favorevole nel novembre 2025 sulla causa antitrust dell'FTC per la vendita di Instagram e WhatsApp, l'appello presentato dall'Autorità a gennaio 2026 prolunga l'incertezza.Il gruppo deve inoltre affrontare numerosenegli USA e a livello globale legate allae alla, con diversi processi previsti proprio nel 2026, oltre a un rigido controllo normativo insotto il GDPR e il Digital Markets Act.