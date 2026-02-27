Milano 17:40
Moody’s conferma il rating "Aa3" per Meta: performance solide contro i rischi legali

Moody’s conferma il rating "Aa3" per Meta: performance solide contro i rischi legali
(Teleborsa) - Moody’s Ratings ha confermato oggi il rating emittente a lungo termine Aa3 per Meta Platforms, mantenendo un outlook stabile. La decisione riflette la robusta performance operativa del colosso tech, l'esecuzione strategica e una liquidità sostanziale che mitiga i rischi legati all'elevata spesa in conto capitale.

Il rating si basa sulla posizione di leadership di Meta nella pubblicità digitale non-search, sostenuta da una base utenti globale di circa 3,6 miliardi di persone attive ogni giorno attraverso l'ecosistema di Facebook, WhatsApp e Instagram. Nonostante una base di ricavi già imponente di circa 200 miliardi di dollari, Moody’s prevede per Meta una crescita del fatturato superiore al 20% nel 2026 e al 18% nel 2027, una velocità doppia rispetto all'intero mercato dell'advertising digitale.

Sul fronte finanziario, l'agenzia stima una generazione di free cash flow limitata o nulla per i prossimi due anni, a causa di investimenti che dovrebbero attestarsi intorno al 50% dei ricavi annui. Tuttavia, Meta vanta una posizione di cassa e titoli negoziabili superiore a 81 miliardi di dollari e un rapporto debito/EBITDA inferiore a 1x, fattori che garantiscono un'elevata flessibilità finanziaria.

Non mancano però le incertezze. Il giudizio di Moody’s incorpora i rilevanti rischi legali e regolamentari: sebbene Meta abbia ottenuto una sentenza favorevole nel novembre 2025 sulla causa antitrust dell'FTC per la vendita di Instagram e WhatsApp, l'appello presentato dall'Autorità a gennaio 2026 prolunga l'incertezza.

Il gruppo deve inoltre affrontare numerose cause negli USA e a livello globale legate alla tutela dei minori e alla salute mentale, con diversi processi previsti proprio nel 2026, oltre a un rigido controllo normativo in Europa sotto il GDPR e il Digital Markets Act.
