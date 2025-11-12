New York: rosso per Viatris

(Teleborsa) - Rosso per la società farmaceutica
, che sta segnando un calo dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Viatris
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,72%, rispetto a +1,32% dell'indice del basket statunitense
).
Tecnicamente, Viatris
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,13 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,91. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)