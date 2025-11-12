New York: rosso per Viatris

società farmaceutica

S&P-500

Viatris

indice del basket statunitense

Viatris

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,92%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,72%, rispetto a +1,32% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,13 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,91. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)