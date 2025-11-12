Milano 16:49
44.915 +1,07%
Nasdaq 16:49
25.469 -0,25%
Dow Jones 16:49
48.327 +0,83%
Londra 16:49
9.916 +0,17%
Francoforte 16:49
24.393 +1,27%

New York: rosso per Viatris

Migliori e peggiori
New York: rosso per Viatris
(Teleborsa) - Rosso per la società farmaceutica, che sta segnando un calo dell'1,92%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Viatris mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,72%, rispetto a +1,32% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, Viatris è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,13 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,91. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```