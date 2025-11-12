Milano
17:35
44.793
+0,80%
Nasdaq
20:42
25.492
-0,16%
Dow Jones
20:42
48.296
+0,77%
Londra
17:35
9.911
+0,12%
Francoforte
17:35
24.381
+1,22%
Mercoledì 12 Novembre 2025, ore 20.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: seduta molto difficile per Celanese
New York: seduta molto difficile per Celanese
Migliori e peggiori
,
In breve
12 novembre 2025 - 20.00
A picco il
produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che presenta un pessimo -3,85%.
Condividi
Leggi anche
New York: seduta molto difficile per Wynn Resorts
New York: seduta molto difficile per F5
New York: seduta molto difficile per Molina Healthcare
New York: si muove a passi da gigante Celanese
Titoli e Indici
Celanese
-3,96%
Altre notizie
New York: si muove a passi da gigante Celanese
New York: seduta molto difficile per T-Mobile US
A New York, forte ascesa per Celanese
New York: seduta difficile per Lamb Weston Holdings
New York: profondo rosso per Celanese
New York: in bella mostra Celanese
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto