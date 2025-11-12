Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 20:42
25.492 -0,16%
Dow Jones 20:42
48.296 +0,77%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: seduta molto difficile per Celanese

A picco il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che presenta un pessimo -3,85%.
