Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:17
24.937 -2,28%
Dow Jones 20:17
47.590 -1,38%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: seduta molto difficile per Jabil

Scende sul mercato il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che soffre con un calo del 6,13%.
