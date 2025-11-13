Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:40
25.135 -1,50%
Dow Jones 18:40
47.861 -0,82%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: seduta difficile per Corning

A picco il produttore di vetri speciali e ceramiche, che presenta un pessimo -6,02%.
