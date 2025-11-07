A New York, forte ascesa per Celanese

(Teleborsa) - Effervescente il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,36%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Celanese
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,78%, rispetto a -2,23% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario tecnico di Celanese
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,52 USD con area di resistenza individuata a quota 41,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)