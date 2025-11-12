Milano 12:24
Piazza Affari: scambi negativi per Moltiply Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie, che mostra un decremento dell'1,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moltiply Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Moltiply Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 40,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
