RWE, utile sopra le stime e nuovi progetti di data center per l’AI: titolo ai massimi dal 2011

(Teleborsa) - Il gruppo energetico tedescoha riportato nei primi tre trimestri del 2025 undie undi, pari a 1,76 euro per azione. Il gruppo ha così raggiunto oltre l’80% dell’obiettivo di utile per azione dell’intero esercizio, fissato a 2,10 euro. Si tratta risultati inrispetto al 2024 che la società ha attribuito alla normalizzazione dei margini nella, alla debolezza dele ai venti meno favorevoli in Europa, parzialmente compensati dall’entrata in funzione di nuovi impianti eolici, solari e di accumulo.Gli utili sono comunque risultati superiori alle attese, grazie a una plusvalenza diderivante dalla vendita di un progetto dinela un grande fornitore di servizi cloud non nominato. Secondo il CFO Michael Müller, idel gruppo, dotati di infrastrutture e connessioni alla rete, risultano "altamente attrattivi per le società tecnologiche e gli hyperscaler" come Amazon, Microsoft, Meta e Google, che cercano aree per alimentare infrastrutture di intelligenza artificiale. RWE ha fatto sapere che sta valutando 10 nuovi progetti diin, segnalando ulteriori possibili operazioni simili.RWE ha intanto messo in serviziodalla fine del 2024, portando ile prevede di superare 40 GW entro fine 2025, con 11,4 GW in costruzione. Il segmentoha generato un EBITDA di 1,24 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 990 milioni dell’anno precedente, mentre Offshore Wind è sceso a 915 milioni per le condizioni meteo sfavorevoli.Nonostanteper, il gruppo mantiene una, con un debito netto di 15,7 miliardi e un leverage ratio inferiore a 3.RWE ha confermato le suee continua a prevedere un EBITDA rettificato compreso tra 4,55 e 5,15 miliardi di euro e un utile netto rettificato compreso tra 1,3 e 1,8 miliardi di euro. Ilper il 2025 verrà aumentato a 1,20 euro per azione."Siamo soddisfatti dei risultati dei primi nove mesi. Confermiamo le nostre previsioni per l'esercizio in corso e i nostri obiettivi di utile per il 2030. Il nostro portafoglio è solido e in crescita, con un conseguente incremento di valore. Il boom dell'intelligenza artificiale sta trainando la domanda mondiale di elettricità e, di conseguenza, la domanda di energie rinnovabili. Queste sono buone prospettive per la nostra attività", ha commentato il CFO,sono stati accolti con favore dal mercato:scambia a Francoforte in rialzo del 5,68% superando i massimi raggiunti nel 2011.