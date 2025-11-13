Francoforte: in calo RWE

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia energetica tedesca
, con una flessione del 2,33%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il produttore tedesco di energia
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,82.
