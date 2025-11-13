Milano 13:21
44.910 +0,26%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:21
9.851 -0,61%
Francoforte 13:21
24.236 -0,60%

Francoforte: in calo RWE
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia energetica tedesca, con una flessione del 2,33%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il produttore tedesco di energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
