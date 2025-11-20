Francoforte: nuovo spunto rialzista per RWE

compagnia energetica tedesca

DAX

RWE

indice della Borsa di Francoforte

produttore tedesco di energia

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita dell'1,82%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 44,93 Euro con primo supporto visto a 44,32. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 43,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)