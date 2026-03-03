Milano 10:51
Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo De' Longhi
(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici, che passa di mano con un calo del 3,51%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di De' Longhi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,84 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 36,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,72.

