Piazza Affari: in calo De' Longhi

big degli elettrodomestici

De' Longhi

FTSE Italia Mid Cap

produttore di elettrodomestici

De' Longhi

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,51%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,84 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 36,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)