Piazza Affari: in calo De' Longhi

(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici
, che passa di mano con un calo del 3,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di De' Longhi
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,84 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 36,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)