Milano 17:11
46.632 -0,14%
Nasdaq 17:11
24.964 +1,03%
Dow Jones 17:11
49.201 +0,81%
Londra 17:11
10.693 +0,08%
Francoforte 17:11
25.009 +0,07%

Vola a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Vola a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano
In forte aumento il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che con il suo +1,84% avanza a quota 24.685,94 punti.
Condividi
```