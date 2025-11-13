Milano 9:32
44.980 +0,42%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:32
9.889 -0,23%
24.405 +0,10%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,11%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 16.634,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,11%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un +0,11%, a quota 16.634,1 in apertura.
Condividi
```