Milano 16:57
44.841 +0,11%
Nasdaq 16:57
25.123 -1,54%
Dow Jones 16:57
47.914 -0,71%
Londra 16:57
9.816 -0,97%
Francoforte 16:57
24.073 -1,27%

Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Si abbattono le vendite sull'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.626,26 punti, in forte calo dell'1,93%.
