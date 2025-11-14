Milano 10:02
Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, che mostra un decremento del 2,18%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Merck KGaA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,71%, rispetto a +0,46% dell'indice della Borsa di Francoforte).


La tendenza di breve della società chimico-farmaceutica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 120,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 117,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 124,2.

