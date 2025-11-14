Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca
, che mostra un decremento del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Merck KGaA
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,71%, rispetto a +0,46% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La tendenza di breve della società chimico-farmaceutica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 120,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 117,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 124,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)