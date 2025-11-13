Milano 11:32
44.913 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:32
9.874 -0,37%
Francoforte 11:32
24.275 -0,44%

Francoforte: senza freni Merck KGaA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la compagnia farmaceutica tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,83%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 124,7 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 121,1. L'equilibrata forza rialzista della società chimico-farmaceutica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 128,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
