Londra: andamento sostenuto per Experian

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.
La tendenza ad una settimana di Experian
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Experian
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,61 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,94. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,39.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)