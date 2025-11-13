Milano 11:32
44.913 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:32
9.874 -0,37%
Francoforte 11:32
24.275 -0,44%

Londra: andamento sostenuto per Experian

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Experian
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.

La tendenza ad una settimana di Experian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Experian, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,61 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,94. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```