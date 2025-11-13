Madrid: balza in avanti Indra

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che lievita del 2,29%.
La tendenza ad una settimana di Indra
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49,51 Euro. Primo supporto visto a 48,35. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)