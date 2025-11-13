Milano 11:33
44.912 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:33
9.874 -0,38%
Francoforte 11:33
24.286 -0,39%

Madrid: balza in avanti Indra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che lievita del 2,29%.

La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49,51 Euro. Primo supporto visto a 48,35. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
