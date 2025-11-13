New York: andamento rialzista per Verisk Analytics

società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari

Nasdaq 100

Verisk Analytics

Verisk Analytics

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,25%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 213,8 USD con tetto rappresentato dall'area 223,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 207,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)