Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:16
24.928 -2,31%
Dow Jones 20:16
47.586 -1,39%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: andamento rialzista per Verisk Analytics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, con una variazione percentuale del 3,25%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Verisk Analytics rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Verisk Analytics suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 213,8 USD con tetto rappresentato dall'area 223,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 207,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
