New York: andamento rialzista per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, con una variazione percentuale del 3,25%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Verisk Analytics
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Verisk Analytics
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 213,8 USD con tetto rappresentato dall'area 223,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 207,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)