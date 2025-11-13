Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:16
24.928 -2,31%
Dow Jones 20:16
47.586 -1,39%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: andamento rialzista per Verisk Analytics

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Verisk Analytics
Seduta positiva per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che avanza bene del 3,25%.
Condividi
```