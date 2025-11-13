Milano
17:35
44.755
-0,08%
Nasdaq
20:16
24.928
-2,31%
Dow Jones
20:16
47.586
-1,39%
Londra
17:35
9.808
-1,05%
Francoforte
17:35
24.042
-1,39%
Giovedì 13 Novembre 2025, ore 20.33
New York: andamento rialzista per Verisk Analytics
Migliori e peggiori
,
In breve
13 novembre 2025 - 20.00
Seduta positiva per la
società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, che avanza bene del 3,25%.
Titoli e Indici
Verisk Analytics
+4,02%
