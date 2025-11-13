Milano 16:58
44.855 +0,14%
Nasdaq 16:58
25.138 -1,49%
Dow Jones 16:58
47.940 -0,65%
Londra 16:58
9.817 -0,96%
Francoforte 16:58
24.079 -1,24%

New York: andamento sostenuto per Gilead Sciences

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Gilead Sciences
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società biofarmaceutica americana, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Gilead Sciences mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a -1,12% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Tecnicamente, Gilead Sciences è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 127,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 130,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```