New York: andamento sostenuto per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società biofarmaceutica americana
, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Gilead Sciences
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a -1,12% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Tecnicamente, Gilead Sciences
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 127,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 130,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)