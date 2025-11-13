New York: brillante l'andamento di Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Avanza la società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che guadagna bene, con una variazione del 3,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Regeneron Pharmaceuticals
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Regeneron Pharmaceuticals
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 712,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 686,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 739,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)