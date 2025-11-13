Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:39
25.133 -1,51%
Dow Jones 18:39
47.862 -0,81%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: brillante l'andamento di Regeneron Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Avanza la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che guadagna bene, con una variazione del 3,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Regeneron Pharmaceuticals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Regeneron Pharmaceuticals è in rafforzamento con area di resistenza vista a 712,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 686,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 739,3.

