A New York, forte ascesa per Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,01%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 321,3 USD. Prima resistenza a 334,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 312,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)