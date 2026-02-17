Milano 17:35
Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,01%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alnylam Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Alnylam Pharmaceuticals si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 321,3 USD. Prima resistenza a 334,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 312,4.

