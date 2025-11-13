Milano 16:59
New York: netto calo registrato da Seagate Technology

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in perdita del 5,21%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nella produzione di driver per hard-disk, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 275,9 USD. Primo supporto visto a 262,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 256,7.

