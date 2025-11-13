New York: netto calo registrato da Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

S&P-500

Seagate Technology

indice del basket statunitense

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Ribasso per l', che passa di mano in perdita del 5,21%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 275,9 USD. Primo supporto visto a 262,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 256,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)