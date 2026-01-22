APA Corporation in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la holding attiva nel campo dell'energia
, che tratta in perdita del 3,94% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di APA Corporation
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di APA Corporation
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,84 USD e primo supporto individuato a 24,92. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)