Alluminio verde, Auto elettriche: entro il 2040 emissioni giù quanto 900 mila veicoli in meno

(Teleborsa) - Usareridurrebbe lea fronte di un aumento dei costi di produzione di soli 25 euro per auto.Ecco quanto emerge da una nuova analisi di, la principale organizzazione europea in materia di decarbonizzazione dei trasporti. Con la diffusione deiinfatti, l'attenzione si sta spostando dalle emissioni dello scarico a quelle per la produzione dei veicoli. Attualmente, la, con quella dell’alluminio per telaio, batteria e altri componenti che ne rappresenta circa un quinto. Passare all’alluminio verde non solo è economicamente sostenibile, main cui l’Europa ha un vantaggio rispetto ad altre regioni.L’alluminio è prodotto dal minerale di bauxite, il cui trattamento è un processo a elevato consumo di elettricità. Per, l'energia elettrica necessaria è dieci volte superiore al consumo medio annuale di una famiglia europea. L'alluminio verde – cioè l’alluminio riciclato o quello prodotto con forni elettrici e nuove tecnologie – può abbattere le emissioni. Grazie alla quota significativa di energia rinnovabile nella sua rete,, capitalizzando un vantaggio competitivo.Oltre un terzo dell'alluminio prodotto in Europa è utilizzato dal settore automobilistico del blocco. Secondo lo studio di T&E,potrebbe portare a un risparmio annuale di emissioni di CO2 equivalente a quello. Lo studio dimostra la fattibilità di introdurre obiettivi vincolanti per l'industria automobilistica, affinché aumenti progressivamente l'uso di alluminio verde nelle nuove auto. Tali obiettivi – 60% di alluminio verde entro il 2035 e 85% entro il 2040 – sono. L'impatto sul prezzo finale di un’auto sarebbe minimo, con un aumento stimato in soli 25 euro entro il 2040.L'alluminio verde rende le auto elettriche ancora più sostenibili.ha dichiarato: "Le auto elettriche sono una scelta molto più sostenibile rispetto a quelle a benzina o diesel. Usare l’alluminio verde può renderle ancora più ecologiche. L’Europa, grazie al grande contributo delle energie rinnovabili nella sua rete elettrica, è in una posizione ottimale per diventare leader mondiale in questa tecnologia., abbiamo tassi di riciclo dell’alluminio tra i più alti d’Europa e la filiera locale potrebbe giocare un ruolo importante nella transizione. Ma questo potenziale: l’industria automobilistica. Obiettivi chiari e requisiti sul contenuto locale possono fare la differenza".. L’Europa importa più della metà dell’alluminio primario che consuma. Questa dipendenza è destinata ad aumentare con il crescente impiego di questo metallo nei veicoli elettrici e in altre tecnologie pulite, mentre il numero di fonderie in Europa si è dimezzato nell’ultimo decennio. Secondo T&E, per rilanciare e rendere l'industria dell'alluminio dell'UE leader nella lotta al cambiamento climatico, è. Inoltre, l'UE dovrebbe fissare obiettivi per l'impiego di alluminio riciclato e di provenienza locale e limitare l'esportazione di rottami di alluminio.