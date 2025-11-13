Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso
, che avanza bene del 2,00%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo della casa di moda italiana
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,967 Euro e primo supporto individuato a 7,772. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,162.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)