Piazza Affari: andamento sostenuto per Cementir

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società cementiera
, che avanza bene del 2,17%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cementir
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve del gruppo cementiero
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)