Milano 13:24
44.915 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:24
9.850 -0,62%
Francoforte 13:24
24.246 -0,56%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Cementir
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società cementiera, che avanza bene del 2,17%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cementir rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve del gruppo cementiero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
