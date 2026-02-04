Milano 10:05
46.659 +0,51%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:05
10.376 +0,60%
Francoforte 10:05
24.677 -0,42%

Piazza Affari: giornata depressa per Cementir

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Cementir
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società cementiera, in flessione del 2,55% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cementir, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,45 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,91. L'equilibrata forza rialzista del gruppo cementiero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```