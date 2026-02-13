Piazza Affari: Cementir scende verso 16,76 Euro

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società cementiera
, che esibisce una perdita secca del 5,40% sui valori precedenti.
L'andamento di Cementir
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico del gruppo cementiero
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,76 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,84. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,36.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)