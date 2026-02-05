Milano 9:36
46.611 -0,06%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:36
10.376 -0,26%
24.571 -0,13%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Cementir

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Cementir
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società cementiera, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Cementir rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,68 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```