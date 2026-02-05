Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Cementir

società cementiera

Cementir

Rialzo marcato per la Cementir, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Cementir rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,68 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,38.