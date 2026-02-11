Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:21
25.019 -0,43%
Dow Jones 16:21
50.011 -0,35%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:21
24.856 -0,53%

Piazza Affari: violenta contrazione per l'indice dei titoli bancari in Italia

Profondo rosso per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 35.275,7 punti, in netto calo dell'1,76%.
