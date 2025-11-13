Milano 11:36
44.939 +0,33%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:36
9.873 -0,39%
Francoforte 11:36
24.294 -0,36%

Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in settembre
Unione Europea, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -1,1% (la previsione era +0,7%).
Condividi
```