Walt Disney, fatturato in aumento nel 2025 e utile operativo record per il segmento Experiences

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre 2025 Walt Disney
ha registrato ricavi
sono stati pari a 22,5 miliardi di dollari, paragonabili a quelli del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024. Il fatturato dell'intero esercizio è invece aumentato del 3% su base annua, passando da 91,4 a 94,4 miliardi di dollari.
L'utile prima delle imposte
è aumentato a 2 miliardi di dollari, rispetto agli 0,9 miliardi di dollari del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, e a 12 miliardi di dollari nell'intero esercizio, rispetto ai 7,6 miliardi di dollari dell'anno precedente.
L'utile operativo totale del segmento
è diminuito del 5% passando da 3,7 a 3,5 miliardi. Il dato annuo invece è aumentato del 12% passando da 15,6 a 17,6 miliardi.
L'utile per azione diluito
(EPS) per il quarto trimestre è aumentato a 0,73 da 0,25 dollari. L'EPS rettificato
è diminuito del 3% per il quarto trimestre a 1,11 da 1,14 dollari. Per l'anno, l'EPS diluito
è salito a 6,85 da 2,72 dollari e l'EPS rettificato
è aumentato del 19% a 5,93 da 4,97 dollari.
Da una analisi per business, il settore Entertainment
ha registrato un utile operativo per l'intero anno in aumento del 19% a 4,7 miliardi; il dato per il quarto trimestre risulta pari a 691 milioni, in calo di 376 milioni di dollari rispetto al trimestre dell'anno precedente. Il settore Sport
ha registrato un utile operativo di 911 milioni, in calo di 18 milioni rispetto al trimestre dell'anno precedente. Il settore Experiences
ha registrato un utile operativo record per l'intero anno, pari a 10 miliardi, in progresso di 723 milioni rispetto all'anno precedente. Record anche per il dato trimestrale, pari a 1,9 miliardi, in aumento di 219 milioni rispetto al pari trimestre dell'anno precedente.
Per l'intero anno 2026
Walt Disney si attende una crescita a due cifre dell'utile per azione rettificato rispetto all'anno fiscale 2025; 19 miliardi di dollari di liquidità generata dalle operazioni; 9 miliardi di spese in conto capitale; raddoppio dell'obiettivo di riacquisto di azioni a 7 miliardi di dollari rispetto all'anno fiscale 2025.
Il Cda ha dichiarato un dividendo
in contanti di 1,50 dollari per azione, pagabile in due rate da 0,75 dollari per azione, il 15 gennaio 2026 (data di registrazione 15 dicembre 2025) e il 22 luglio 2026 (data di registrazione 30 giugno 2026).
Infine, per il 2027
, il management prevede una crescita a due cifre dell'utile per azione rettificato rispetto all'anno fiscale 2026.(Foto: Jose Mizrahi on Unsplash)