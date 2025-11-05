AMD prevede ricavi per quarto trimestre sopra alle attese dopo terzo trimestre record

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -(AMD), multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, ha chiuso ilcon unrecord di 9,2 miliardi di dollari, un margine lordo del 52%, un utile operativo di 1,3 miliardi di dollari, undi 1,2 miliardi di dollari e un utile per azione di 0,75 dollari. Su base rettificata, il margine lordo è stato del 54%, l'utile operativo di 2,2 miliardi di dollari, l'utile netto di 2 miliardi di dollari e l'utile per azione di 1,20 dollari. I risultati non includono i ricavi derivanti dalle spedizioni delle GPU AMD Instinct MI308 in Cina. Sia i ricavi che gli utili sono stati superiori alle attese degli analisti."Abbiamo registrato un, che riflettono l'ampia domanda dei nostri processori EPYC e Ryzen ad alte prestazioni e degli acceleratori Instinct AI - ha dichiarato la- La nostra performance record nel terzo trimestre e le solide previsioni per il quarto trimestre segnano un netto passo avanti nel nostro percorso di crescita, poiché il nostro franchise di elaborazione in espansione e il business dell'intelligenza artificiale nei data center in rapida crescita generano una significativa crescita di fatturato e utili""Abbiamo registrato un fatturato trimestrale record di 9,2 miliardi di dollari, in crescita del 36% su base annua, e, a dimostrazione della solidità del nostro portafoglio di leadership e della nostra esecuzione disciplinata - ha affermato il- I nostri continui investimenti nell'intelligenza artificiale e nell'high-performance computing stanno generando una crescita significativa e posizionano AMD per generare valore a lungo termine".Per ildel 2025, AMD prevede un fatturato di circa 9,6 miliardi di dollari, più o meno 300 milioni di dollari (rispetto alla stima media degli analisti di 9,15 miliardi di dollari, secondo dati LSEG). Al punto medio dell'intervallo di fatturato, ciò rappresenta una crescita anno su anno di circa il 25% e una crescita sequenziale di circa il 4%. Il margine lordo rettificato è previsto intorno al 54,5%. Le attuali previsioni non includono alcun fatturato derivante dalle spedizioni di AMD Instinct MI308 in Cina.