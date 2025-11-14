Analisi Tecnica: indice DAX del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Composto ribasso per il principale indice di Francoforte in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.613,9. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24.425,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25.236,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)