Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 20:09
25.036 +0,17%
Dow Jones 20:09
47.204 -0,53%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,47% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 47.233,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,47% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,47% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 47.233,4 punti.
Condividi
```