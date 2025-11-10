Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,23%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,23%, a quota 47.095,06 in apertura.
