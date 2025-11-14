Milano
13:35
43.835
-2,06%
Nasdaq
13-nov
24.993
0,00%
Dow Jones
13-nov
47.457
-1,65%
Londra
13:35
9.633
-1,79%
Francoforte
13:35
23.674
-1,53%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 13.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,99% alle 13:00
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,99% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta in perdita a 43.863,54 punti
In breve
,
Finanza
14 novembre 2025 - 13.00
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,99% alle 13:00. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 43.863,54 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -2,14% alle 10:30
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,88% alle 07:20
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,80% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,35% alle 10:30
Argomenti trattati
Borsa
(1636)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-2,06%
Altre notizie
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,77% alle 10:30
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,07% alle 10:30
Borsa: Pessimo inizio per Milano in calo (dell'1,63%)
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,03%
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,45%
New York: profondo rosso per AppLovin
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto