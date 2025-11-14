Milano 13:35
43.835 -2,06%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:35
9.633 -1,79%
Francoforte 13:35
23.674 -1,53%

Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,99% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in perdita a 43.863,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,99% alle 13:00
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,99% alle 13:00. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 43.863,54 punti.
Condividi
```