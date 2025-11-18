Milano 13:19
43.005 -1,74%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:19
9.547 -1,32%
Francoforte 13:19
23.261 -1,40%

Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,7% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 43.022,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,7% alle 13:00
Milano mostra un disastroso -1,7% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 43.022,19 punti.
Condividi
```