Milano
17:35
42.839
-2,12%
Nasdaq
18:44
24.617
-0,74%
Dow Jones
18:44
46.201
-0,84%
Londra
17:35
9.552
-1,27%
Francoforte
17:35
23.181
-1,74%
Martedì 18 Novembre 2025, ore 19.01
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Milano, in calo del 2,12%
Borsa: Perde molto Milano, in calo del 2,12%
Il FTSE MIB chiude a 42.838,64 punti
In breve
,
Finanza
18 novembre 2025 - 17.39
In forte ribasso Milano, che mostra una discesa del 2,12% e archivia la seduta a 42.838,64 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-2,12%
