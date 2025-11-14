Milano 9:59
44.440 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 9:59
9.709 -1,01%
23.877 -0,68%

Borsa: Milano apre in rosso dello 0,86%

Il FTSE MIB avvia gli scambi a 44.370,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in rosso dello 0,86%
Il Principale indice della Borsa di Milano si muove in territorio negativo (-0,86%), a quota 44.370,92 in apertura.
Condividi
```