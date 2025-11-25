Milano 11:33
42.112 -0,44%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:33
9.530 -0,05%
Francoforte 11:33
23.171 -0,29%

Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS

Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS
Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.
