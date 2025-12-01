Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:36
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:36
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Madrid: seduta difficile per ACS

Migliori e peggiori, In breve
Scende sul mercato Actividades de Construccion y Servicios, che soffre con un calo del 4,52%.
