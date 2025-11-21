Milano
10:23
42.681
-0,55%
Nasdaq
20-nov
24.054
0,00%
Dow Jones
20-nov
45.752
-0,84%
Londra
10:23
9.483
-0,47%
Francoforte
10:23
23.121
-0,68%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 10.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: andamento negativo per ACS
Madrid: andamento negativo per ACS
Migliori e peggiori
,
In breve
21 novembre 2025 - 09.50
Rosso per
Actividades de Construccion y Servicios
, che sta segnando un calo del 2,68%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: movimento negativo per ACS
Madrid: movimento negativo per ACS
Madrid: andamento negativo per ACS
Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS
Titoli e Indici
Acs, Actividades De Construccion Y Servicios
-3,19%
Altre notizie
Madrid: in calo ACS
Madrid: andamento rialzista per ACS
BlackRock pagherà fino a 2 miliardi di euro alla spagnola ACS per JV nel settore dei data center
Bristol Myers e J&J fermano lo studio Librexia ACS, avanti i trial su ictus e fibrillazione atriale
Madrid: andamento negativo per BBVA
Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto