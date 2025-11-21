Milano 10:23
42.681 -0,55%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:23
9.483 -0,47%
Francoforte 10:23
23.121 -0,68%

Madrid: andamento negativo per ACS

Rosso per Actividades de Construccion y Servicios, che sta segnando un calo del 2,68%.
