Milano 16:59
44.009 -1,67%
Nasdaq 16:59
25.050 +0,22%
Dow Jones 16:59
47.148 -0,65%
Londra 16:59
9.688 -1,23%
Francoforte 16:59
23.860 -0,76%

New York: violenta contrazione per Bristol Myers Squibb

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda biofarmaceutica, che mostra un -4,4%.

Il trend di Bristol Myers Squibb mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Bristol Myers Squibb è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
