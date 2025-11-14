New York: violenta contrazione per Bristol Myers Squibb

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda biofarmaceutica
, che mostra un -4,4%.
Il trend di Bristol Myers Squibb
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Bristol Myers Squibb
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)