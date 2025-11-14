Milano 13:35
43.835 -2,06%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:35
9.633 -1,79%
Francoforte 13:35
23.674 -1,53%

D'Amico, scendono le quotazioni a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
A picco il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta un pessimo -4,05%.
