d'Amico ordina due nuove navi cisterna ‘Medium Range 2’ per 90 milioni di dollari

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, informa che la controllata operativa d’Amico Tankers ha firmato un contratto di costruzione con la cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding per l'(MR2 - 50.000 tonnellate di portata lorda) al prezzo di 45,4 milioni di dollari ciascuna.Le due nuove navi verranno consegnate a d’Amico Tankers rispettivamente nei mesi di marzo e giugno 2029. d’Amico Tankers dispone inoltre di un’, esercitabile entro due mesi dalla firma del contratto di costruzione, per ordinaredella stessa tipologiaAd oggi, lacomprende 29 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un’età media pari a 9,6 anni., Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato: “Questo nuovo investimento, pari a circa US$ 90,8 milioni, porta l’orderbook complessivo di DIS a 8 nuove navi (4 LR1, 2 MR1 e 2 MR2), per un. Tale piano di investimenti, unitamente alla graduale cessione delle unità più vecchie della flotta, è pienamente in linea con la nostra strategia volta a operare una flotta moderna ed efficiente sotto il profilo dei consumi, con l’obiettivo di ridurre il nostro impatto ambientale, e di rispondere al contempo ai requisiti in continua evoluzione e sempre più stringenti di noleggiatori e autorità regolamentari.”