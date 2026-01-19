Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: andamento negativo per D'Amico

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per D'Amico
(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta con una perdita del 2,63%.

La tendenza ad una settimana di D'Amico è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di D'Amico confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,645 Euro con primo supporto visto a 5,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```