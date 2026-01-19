Piazza Affari: andamento negativo per D'Amico

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nel trasporto marittimo
, che tratta con una perdita del 2,63%.
La tendenza ad una settimana di D'Amico
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di D'Amico
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,645 Euro con primo supporto visto a 5,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)