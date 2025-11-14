Milano 13:36
43.823 -2,08%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:36
9.632 -1,79%
Francoforte 13:36
23.674 -1,53%

Francoforte: andamento negativo per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore tedesco di camion e autobus, con una flessione del 2,32%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo di Daimler Truck Holding sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34,67. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```